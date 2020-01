Strade nuove per mezzo milione di euro

Una buona notizia, finalmente, per le martoriate strade di Manduria. La commissione di gara composta dall’ingegnere Claudio Ferretti, dirigente del settore tecnico, dal geometra Francesco Lacarbonara e dal ragioniere Giuseppe Soloperto, ha concluso le fasi di gara e di aggiudicazione che permetteranno l’attuazione dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria della rete urbana ed extraurbana del territorio comunale. Nel giro di qualche settimana, definita la parte burocratica, la società aggiudicataria potrà iniziare gli interventi di bitumazione e rifacimento delle strade sino ad una spesa di 552mila euro, tanto quanto è la somma prevista e messa a gara.

La ditta che se ne incaricherà è la «Carbotti Giuseppe» di Martina Franca che ha vinto con un ribasso del 32,40% su una ottantina di offerte pervenute. Indipendentemente dal ribasso percentuale offerto, chiarisce la determina pubblicata ieri, dovranno essere effettuati interventi fino alla concorrenza dell’importo disponibile pari, appunto, a 542.900 euro.

Ottenuto questo, toccherà ora stabilire le priorità da assegnare alle strade più bisognevoli. In teoria il criterio dovrebbe essere quello dello stato dell’arte delle strade dando precedenza a quelle mai asfaltate e via via alle altre con maggiore deterioramento del manto bituminoso, senza trascurare comunque quelle con il più alto transito.

Al momento non è dato sapere quante strade potranno beneficiare di questi interventi. Dai questi che sono nella disponibilità degli uffici tecnici comunali. Da segnalar, infine, l’ottima scelta del dirigente Ferretti di espletare una unica gara per la disponibilità economica a differenze di chi lo ha preceduto che ha invece parcellizzato l’investimento gestendo e aggiudicando più gare, una per ogni strada o gruppo di strade da sistemare, facendo così lievitare i costi.