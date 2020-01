Nuovo municipio, taglio del nastro con il vescovo

Sarà il vescovo di Oria, Vincenzo Pisanello ad inaugurare la nuova sede del comune di Manduria di via Fra B. Margarito, zona archeologica nel rione Santa Gemma. La cerimonia ufficiale con il taglio del nastro si terrà mercoledì 5 febbraio alle ore 10. All’evento sono stati invitati le autorità civili e militari, provinciali e locali, oltre al vescovo per la Santa Benedizione.

L’amministrazione straordinaria informa inoltre i cittadini che al fine di consentire il trasferimento del centralino presso la nuova sede comunale e la portabilità delle utenze pubbliche sono sospesi tutti i numeri telefonici che fanno riferimento agli uffici del Comune che erano ubicati nella vecchia sede di Piazza Garibaldi e Via Pacelli. L’utenza può accedere ai servizi di comunicazione telefonica mediante il numero temporaneo 099 9908054. I servizi telefonici, sino al completamento dell’iter di configurazione (per circa 10 giorni) presso la nuova sede – si fa sapere - saranno accessibili in modalità parziale.