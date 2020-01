Nasce il marchio “Terre del Primitivo”, pronto il disciplinare

“Valorizzare la produzione tipica locale attraverso la catena della ristorazione, usufruendo di finanziamenti mirati, puntando contestualmente alla creazione del marchio “Terre del Primitivo”. Nasce con questi propositi il disciplinare della ristorazione tipica “Terre del Primitivo”. Lo strumento fortemente voluto dal presidente del Gal Terre del Primitivo, Dario Daggiano, descrive i requisiti che i ristoranti e le strutture omologhe dove vengono offerti servizi di ristorazione devono soddisfare per l’utilizzo gratuito del marchio.

Obiettivo finale, per i ristoranti che ideeranno e sottoscriveranno il disciplinare, sarà il marchio “Terre del Primitivo” che - una volta esposto - permetterà agli stessi di essere immediatamente riconoscibili come gastronomia tipica, creando un rapporto di fiducia con i propri ospiti.

Una tutela in più per i consumatori, ma anche un valore aggiunto per le singole attività, impegnate nell’utilizzo di materie prime del territorio e realizzazione di piatti della tradizione locale delle province di Taranto e Brindisi, che rappresentano un patrimonio immateriale da conservare, tramandare e valorizzare.