Oggi prevenzione dell'ipertensione a Manduria

Oggi a Manduria la «Giornata della Prevenzione dell’Ipertensione arteriosa, della saturazione e del peso corporeo». Grazie al successo conseguito, si tiene oggi la seconda edizione di questa iniziativa dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 presso i locali della palestra «Infinity Training System Ads» via Pepe a Manduria. Un evento dedicato alla sensibilizzazione della popolazione offrendo gratuitamente la misurazione di parametri fisiologici in una campagna di screening contro il nemico subdolo dell’ipertensione arteriosa che può arrecare danni talvolta irreversibili come l’ictus e l’infarto.

Tutti possono sottoporsi allo screening, tenendo conto che l’ipertensione arteriosa ha origine da molteplici cause spesso anche da un effetto variamente combinato di fattori genetici ereditari e di fattori ambientali, come lo stress, Alcuni consigli forniti dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) consigliano a titolo di prevenzione di: controllare il peso corporeo, contenere il consumo di alcol, evitare il fumo, limitare le condizioni di stress, ridurre l’apporto di sale e l’uso degli alimenti che ne sono ricchi (ad esempio gli insaccati), contenere il consumo di grassi animali (contengono colesterolo), non abusare di liquirizia, seguire una dieta ricca di magnesio e potassio (cereali, frutta, verdura, agrumi), esercitare regolarmente un’attività fisica.