Dopo cinque anni finalmente apre l’isola ecologica

Il 3 febbraio prossimo è prevista l’apertura dell’isola ecologica di Manduria. Il dirigente dell’Area tecnica del comune di Manduria, Claudio Ferretti, ha firmato l’Autorizzazione Unica Ambientale che permetterà l’apertura del sito per il compostaggio dei rifiuti situato nella zona industriale della città Messapica. L’atto che mancava dovrebbe dare il via alla Igeco a cui è affidata la gestione della struttura.

«L’isola che non c’è», così com’è stata ironicamente intitolata, è una modernissima piattaforma ecologica, munita persino di strutture adatte alle visite scolastiche di istruzione per i bambini, costruita grazie ad un finanziamento di 250mila euro ottenuto nel 2015 dall’allora assessore all’ambiente, Gregorio Curri.

Dopo una frettolosa e finta inaugurazione avvenuta a luglio del 2016, con tanto di benedizione del parroco e sfilata di esponenti politici della maggioranza dell’ex sindaco Roberto Massafra, l’isola ecologica è rimasta abbandonata per quasi quattro anni per l’incompletezza di alcune autorizzazioni tra cui quella ambientale, ultima in ordine di arrivo.

Sarà così possibile conferire rifiuti ingombranti di ogni tipo, ramaglie ma anche pile e batterie esauste, cartucce e toner di stampanti, medicinali scaduti, piccole quantità di inerti da manutenzione domestica e pneumatici fuori uso. All’eco centro non potrà essere portato rifiuto indifferenziato né rifiuti pericolosi come cemento o amianto. «Nel confermare l’impegno nel costante miglioramento del servizio - si legge in una nota della Igeco – si confida in una positiva risposta dei cittadini a beneficio della raccolta differenziata e dell’ambiente tutto»