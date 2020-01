Nuovo municipio e nuove criticità

Sono iniziati ieri i lavori di trasloco in piazza Garibaldi per il trasferimento degli uffici comunali dalla storica sede situata nella medesima piazza, in quella nuova di via Fra B. Margarito nel rione periferico Santa Gemma. Diverse le lamentele e le perplessità della gente che nota già una crescente desolazione nelle vie centrali del paese e non solo. Tante saranno le difficoltà per poter raggiungere la nuova sede nel rione periferico Santa Gemma, specie per tutti coloro che non essendo provvisti di mezzi propri dovranno affidarsi a terzi. Il problema sarà risolto dalla nostra amministrazione? Urgono mezzi pubblici idonei.

L’attività di trasloco prevede la sospensione delle attività amministrative per tutta la giornata di lunedì 27 gennaio sino alla mattinata di martedì 28 gennaio. A partire dal 28 gennaio gli uffici comunali saranno ubicati presso la nuova sede. Saranno collocati lì anche gli uffici Servizi Sociali (attualmente situato in Corte Schiavoni) e Piano di Zona (attualmente collocato in via Pacelli).

Pierpaolo Stano