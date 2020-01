Il curioso caso del dottor Franzoso

Prima lo mandano via (su sua richiesta) e poi lo richiamano perchè indispensabile al servizio di ragioneria che svolgeva prima. È il curioso percorso di un lavoratore e l’altrettanto incomprensibile comportamento degli amministratori del comune di Manduria che ieri hanno deliberato un incarico di collaborazione esterna ad un dipendente comunale a cui precedentemente era stata concessa l’aspettativa per lavorare in un altro comune. Si tratta del dottore commercialista Leonardo Franzoso, già responsabile del settore finanze del comune Messapico ed attualmente “prestato” al comune di San Michele Salentino dove ricopre il ruolo di dirigente del servizio finanziario di quell’ente.

«È emersa l’esigenza tecnico-operativa – si legge nella delibera firmata dai tre commissari straordinari -, di acquisire il supporto tecnico operativo di una professionalità esperta in materia giuscontabile, al fine di avviare e condurre una necessaria fase gestionale straordinaria concernente l’attività dei servizi finanziari dell’Ente». Stabilito questo, gli amministratori hanno scoperto che «all’interno dell’ente, attualmente, non sono presenti figure professionali atte a poter garantire l’avvio e l’implementazione delle attività» richieste. Invece una figura nell’organico con tali capacità esiste ed è proprio il dipendente di ruolo Franzoso che qualche mese fa è stato mandato nel comune di San Michele Salentino che ora ce lo ripresta.

Ovviamente con un compenso extra il cui importo non è stato indicato nell’atto deliberativo pubblicato ieri.

N.Din.