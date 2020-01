Raccolta alimentare porta a porta

Oggi, sabato 25 gennaio 2020, Manduria ospiterà la raccolta alimentare organizzata da Caritas diocesana di Oria.

I ragazzi e i giovani delle comunità parrocchiali manduriane nel corso del pomeriggio visiteranno le abitazioni della città, accompagnati dai volontari di Caritas, facendo appello alla generosità e raccogliendo per le persone in stato di necessità generi alimentari e prodotti per l’igiene.

I partecipanti si raduneranno alle ore 15.30 presso la chiesa di San Paolo della Croce (padri Passionisti) per poi ritrovarsi - al termine della raccolta alimentare - nella chiesa di Sant'Antonio alle ore 19.00.

Nello specifico c’è bisogno particolarmente di cibo per bambini da 0 a 4 anni (omogeneizzati, biscotti, latte), cibo in scatola a lunga conservazione, latte a lunga conservazione, olio (di oliva e di semi), salsa di pomodoro; inoltre servono pannolini per bambini, detergenti per l’igiene personale e prodotti per l’igiene della casa.

Tutti i prodotti ricevuti saranno destinati a chi ne ha bisogno attraverso le Caritas parrocchiali e attraverso l’Emporio della Solidarietà di Caritas diocesana.

La raccolta alimentare di Caritas diocesana a Manduria è già la seconda in questo anno 2020 appena iniziato: sabato scorso infatti la stessa iniziativa si è tenuta - con ottimi risultati - a Villa Castelli.