"Il depuratore rovina anche le strade"

Non solo una zona turistica residenziale irrimediabilmente rovinata da un depuratore di fogna, ora anche danni al manto stradale, ai tombini pubblici con la presenza continua di ingombrante mezzi pesanti che impediscono il libero transito nel territorio comunale di Urmo Belsito. «Oltre al danno la beffa», è il commento del vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia che ieri ha attivato gli uffici per il controllo urbanistico e della vigilanza del proprio comune, chiedendo di indagare sulla regolarità di tali lavori. In effetti da alcuni giorni in località «Urmo Belsito», così si chiama la zona di villeggiatura degli avetranesi con prossima vista sul depuratore consortile, diversi mezzi meccanici, camion ed escavatori, stazionano costantemente anche sulla via principale della località, in via dei Tigli. «Questa situazione – scrive il vicesindaco nella lettera -, oltre a creare seri problemi alla viabilità in quanto tali macchine occupano quasi interamente la carreggiata, sta deteriorando il manto stradale dovuto anche al passaggio persistente di grossi mezzi cingolati».

Nella lettera, indirizzata al comandante della polizia locale, maggiore Enzo Dinoi e al responsabile del settore urbanistico del comune, Egidio Caputo, il numero due della giunta di Avetrana chiede ad ognuno di sapere se vi siano state comunicazioni in tal senso da parte degli enti appaltanti (Regione Puglia, Acquedotto pugliese, comune di Manduria o anche la ditta incaricata dei lavori) e se esistono permessi per l’occupazione del suolo pubblico e per il transito costante dei mezzi meccanici sulle strade del proprio comune. Allegando alla missiva una serie di foto che provano i danni provocati all’asfalto dal passaggio dei cingolati e il restringimento della carreggiata utilizzata come zona di sosta camion, il vicesindaco invita i responsabili degli uffici chiamati in causa a «porre in essere immediatamente tutti gli atti per rimuovere i mezzi qualora non vi siano autorizzazioni e per il ripristino del manto stradale, dei cordoli sul ciglio della carreggiata e di qualsiasi altro danno provocato».

Tali lavori non sono sfuggiti neanche agli automobilisti in transito sulla litoranea interna «Tarantina» e sulla strada che conduce ad Avetrana. Recenti scavi per l’interramento di una condotta che conduce all’interno del cantiere sono stati coperti alla buona e non ancora bitumati ma soprattutto senza nessuna segnaletica che ne segnali la pericolosità.

I lavori in questione sono opera dell’impresa di Gravina di Puglia, “Bio System Company”, per conto della “Putignano & figli Spa” che è la legittima aggiudicataria dell’appalto indetto dall’Acquedotto pugliese. È utile ricordare che il progetto definitivo completo dell’infrastruttura non esiste ancora e che l’unico autorizzato è quello del depuratore-frullatore con scarico a mare. Manca ancora la parte relativa al riuso in agricoltura dei reflui depurati e il sistema di filtrazione al suolo. Ma soprattutto non si sa ancora dove andrà finire lo scarico emergenziale.

che l’ultima ipotesi lo indicava nel canale Arneo collegato al mare di Torre Colimena. Possibilità poi bocciata dagli stessi uffici della Regione Puglia e dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che in diretta tivù ha recentemente dichiarato che nemmeno una goccia di refluo, depurato o no, finirà in mare.

Nazareno Dinoi