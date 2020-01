Un prestigiatore manduriano a Venezia

Tra i personaggi che si distinguono nel campo dell’arte in genere, Manduria possiede anche un prestigiatore. Si chiama Dario Cascarano e da anni calca con successo i palcoscenici di diversi teatri italiani.

Il prestigiatore ed illusionista manduriano il prossimo 25 e 26 gennaio è stato incitato per una conferenza rivolta ad altri prestigiatori ed aspiranti tali in occasione del raduno annuale di uno dei più grandi negozi di magia online: ‘’lassonellamanica.com’’. Dario Cascarano autore del libro ‘’without Looking’’, illustrerà i principi e i metodi che lo hanno ispirato per la realizzazione del suo ultimo lavoro, un trattato cartomagico di 72 pagine, contenente 14 effetti eseguibili con un normalissimo mazzo di carte senza toccarlo e addirittura senza guardarlo! L’importante evento si terrà a Portogruaro, provincia di Venezia, un galà di due giorni in cui l’artista manduriano affiancherà altri prestigiatori di fama internazionale.