Ospedali nuovi tagli ma Emiliano smentisce

Desta preoccupazione nell’opinione pubblica manduriana la notizia diffusa ieri dal TgNorba secondo cui la Regione Puglia sarebbe pronta a mettere nuovamente mani al piano degli ospedalieri prevedendo nuovi tagli sulle piccole strutture per recuperare fondi necessari a far andare avanti quelle più grosse. Secondo il servizio giornalistico, il presidente Michele Emiliano lo avrebbe annunciato nel corso di un convegno che si è tenuto venerdì scorso nella sede dell’Agenzia regionale per la salute (Ares) a Bari. In quella occasione sostiene il giornalista, il presidente avrebbe parlato di undici ospedali piccoli da sacrificare sui 33 rimasti in Puglia.

Il presidente Emiliano smentisce categoricamente la notizia.

"Quindi, ribadisco - prosegue Emiliano - in Puglia non abbiamo chiuso neanche un ospedale e non li chiuderemo mai. Quello che dobbiamo fare è trasformare gli ospedali per acuti in grandi ospedali, ne stiamo costruendo cinque nuovi dove ci saranno centinaia di posti letto in modo tale da avere una massa critica e una casistica importante ed avere quindi il massimo della competenza dei medici. Un medico diventa bravo se gestisce e tratta molti casi. Quindi tutti i 39 ospedali che mi hanno dato quando sono diventato presidente, sono aperti, non ce n'è neanche uno chiuso. Questa è la verità dei fatti, il resto sono solo falsità da campagna elettorale", conclude Emiliano. In effetti nessuno ospedale è stato chiuso ma molti presidi, tra cui Manduria, sono stati declassati o convertiti come quello di Grottaglie.