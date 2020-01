Nuovo municipio, da lunedì si trasloca nel rione Santa Gemma

Da lunedì prossimo, 27 gennaio, gli uffici del comune di Manduria della sede storica di Piazza Garibaldi saranno trasferiti nella nuova sede di via Fra B. Margarito nel rione periferico Santa Gemma.

Per quel giorno e solo parzialmente il giorno successivo, tutta l'attività amministrativa sarà sospesa per l'utenza. A partire dal 28 gennaio gli uffici comunali saranno ubicati presso la nuova sede.

Saranno collocati presso la nuova sede anche gli uffici Servizi Sociali (attualmente situato in Corte Schiavoni) e Piano di Zona (attualmente collocato in via Pacelli).