Centinaia di cartelle pazze per il 2014, ma già pagate

Monta la protesta tra i numerosissimi cittadini manduriani e proprietari di beni residenti altrove che in questi giorni hanno ricevuto gli accertamenti relativi ai tributi locali degli ultimi cinque anni, 2014 compreso. Tantissime cartelle risultano non veritiere per cui ogni giorno decine e decine di persone affollano i corridoi del municipio per mostrare le ricevute di pagamento. Ancora peggio per chi, pur essendo sicuro di aver pagato, non trova più le ricevute o non ha pensato di conservarle sino ad oggi. Per non parlare delle difficoltà dei proprietari di immobili qui a Manduria ma residenti in altri luoghi costretti a delegare persone di fiducia o trovare il tempo di recarsi personalmente con comprensibili disagi e spese.

«Qualcuno in municipio dovrebbe rifare bene i conti e migliorare le ricerche sui data base perché è evidente che ci siano degli errori», afferma in proposito Mimmo Breccia, leader del movimento politico Manduria Noscia, ricordando che proprio il 2014, secondo i calcoli della “Sincon-Serphin”, la ditta esterne che dirige l’ufficio tributi e finanze dell’ente, è stato l’anno in cui si sarebbe evaso di più raggiungendo la cifra record di circa cinque milioni di euro. L’imposta più ignorata in quell’anno, sempre secondo le verifiche interne, sarebbe stata quella sui fabbricati (Imu) con tre milioni di euro evasi. «Chi pagherà i disagi e le spese di tante notifiche inutili dovuti ad eventuali errori di rilevazione?», si chiede ancora Breccia chiamando in causa il dirigente del settore, l’avvocato Enzo Dinoi.