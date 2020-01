Grossi lavori di scavo in corso per il depuratore

Novoli Tutto pronto per la Fòcara di domani, il programma e come arrivarci

Tutto pronto a Novoli per l’accensione della Fòcara 2020 in programma domani alle 20:30 in piazza Tito Schipa. Sono attesi migliaia di visitatori per l’evento di punta dell’inverno salentino che sarà trasmesso in diretta su Telenorba (canale 10) e su TgNorba 24 (canale 180 del digitale