Il caso del "tappetino fortunato": "è normale il ripristino di ampie fasce dopo gli interventi"

Il tappetino davanti casa del dipendente dell’ufficio tecnico-urbanistico del comune di Manduria sarebbe stato fatto per coprire lo scavo dell’allaccio al metano. Lo fa sapere il dirigente comunale dei lavori pubblici, Claudio Ferretti, per smorzare le polemiche generate dalla notizia diffusa sui social dal portavoce del movimento “Manduria Noscia” e ripresa dalla stampa, in cui si chiedeva il perché di quel privilegio davanti casa del dipendente pubblico.

«Si porta a conoscenza – scrive l’ingegnere Ferretti in una nota - che stante la tragica situazione manutentiva delle strade manduriane che si protrae da quasi un ventennio, il servizio manutenzione in ottemperanza al vigente regolamento comunale sul ripristino delle sedi viarie, ha imposto alle aziende fornitrici di pubblici servizi (Aqp, Enel, Tim), i ripristini di ampie fasce di sedi viarie dopo gli interventi di allaccio».

Il dirigente elenca alcune strade già oggetto di tali ripristini. «Vedasi per esempio via Santa Maria di Bagnolo, tratto abitato di via per Uggiano, via Fortunato ed in ultimo via Miglioli, per i quali l'Utc ha imposto il rifacimento di intere fasce di sedi viarie, chiaramente senza alcun costo per l'ente. Inoltre – conclude Ferretti -, ogni autorizzazione per la manomissione stradale viene rilasciata previa presentazione di fideiussione al fine di garantire il comune da ripristini non eseguiti a regola d'arte dalle imprese esecutrici». L’ingegnere allega alla nota la foto di via Miglioli (non La Creta come precedentemente indicato) riasfaltata come da impegni presi.