Finite le selezioni, in pochissimi passano l’esame

Solo una concorrente su 3.300 è riuscita a fare l’en plein alle preselezioni per il concorso bandito dal comune di Manduria per la copertura di 14 posti di ruolo, 5 di collaboratore e 9 di istruttore amministrativo, con il 50% riservato ai dipendenti interni aventi titolo. Nella selezione per istruttore conclusa ieri, si è riusciti a malapena a completare la graduatoria dei trenta che hanno raggiunto il minimo delle ventuno domande esatte su trenta. Solo in diciotto, invece, quelli che ce l’hanno fatta a raggiungere il minimo nella preselezione per i 5 posti di collaboratore amministrativo.

Ora i trentuno ammessi esterni, a cui si sommano i due interni che passano di diritto alla fase successiva (inspiegabile, in proposito, la riservatezza sui loro nomi che nel verbale reso pubblico sono stati indicati con il numero di matricola), dovranno superare la prova vera e propria davanti alla commissione interna.

Le polemiche degli esclusi non si sono fermate neanche ieri. Con qualche eccezione, tutti lamentano l’estrema difficolta delle domande poste e, nel caso del concorso per collaboratore, l’inappropriatezza delle stesse con il posto messo al bando.Da lunedì prossimo, chiunque potrà prendere visione del proprio elaborato facendo accesso diretto, con apposita password già fornita loro in sede di esame, ad un apposito form che sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune. Sarà così possibile scoprire quali e quanti errori sono stati commessi da ognuno. Non si escludono ricorsi.