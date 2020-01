“Quel tappetino a casa del fortunato?” La domanda di Breccia

«Misteri Manduriani» li definisce Mimmo Breccia i lavori di bitumazione di un tratto stradale apparentemente senza motivo. Si tratta di un tappetino realizzato senza presenza di scavo da riciprire o aggiustare. E allora, «cosa ci sarà di così importante in quel tratto di strada messo a nuovo?», si chiede il portavoce di Manduria Noscia svelando il proprietario dell’abitazione che gode di quel nuovo tappeto. «Il fortunato residente – scrive Breccia sulla pagina social del suo movimento -, è il signor Angelo Dimitri, dipendente comunale ex autista del già sindaco Gregorio Pecoraro, poi assunto in quel periodo».

«Di solito – spiega ancora Breccia - le riparazioni dei tratti stradali in seguito a scavi per allacci ad acqua, fogna o metano, riguardano solo la striscia stessa dello scavo... In questo caso – prosegue - ci si ritrova con un tappetino vero e proprio che interessa tutto il fronte dell’abitazione in questione con tanto di scivoletto! Saranno coincidenze?», si chiede Breccia che preannuncia richiesta chiarimenti agli appositi uffici.