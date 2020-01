Morgante contro Emiliano: sconcertante la chiusura dell'Otorino al Giannuzzi

«Mentre per domani pomeriggio è annunciato l’arrivo a Manduria del presidente e assessore regionale alla Sanità, Michele Emiliano, non per rendersi conto di persona del disastro della sanità pubblica locale, di cui è il principale responsabile alla luce del ruolo ricoperto, ma per la presentazione di un libro: lascio ai cittadini una valutazione e un giudizio in merito, non senza esprimere una profonda amarezza e tristezza, e ricordare a chi di dovere il rispetto (mancato) per una comunità stanca di essere mortificata e penalizzata». Il consigliere regionale manduriano, Luigi Morgante, prende spunto dall'iniziativa politica organizzata dal movimento "La Città che vogliamo" (di cui parliamo a parte nel giornale), per condannare la sospensione del servizio ambulatoriale di otorino dell'ospedale di Manduria.

«Continua lo smantellamento dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria - scrive Morgante - senza alcuno straccio di programmazione da parte della politica regionale, mentre tutto il versante jonico della provincia di Taranto, bacino di riferimento del presidio sanitario, giorno dopo giorno vede aumentare disagi, rischi e legittime paure, e il diritto alla salute e all’assistenza garantito dalla Costituzione viene calpestato nell’indifferenza generale. Dopo il ridimensionamento del Pronto soccorso, il calvario dell’Utic e della Pediatria, la penalizzazione dell’ Oculistica - prosegue il consigliere di opposizione -, stavolta è bastato il pensionamento, largamente annunciato, non certo un fulmine a ciel sereno. Senza alcun atto dirigenziale e programmatico atto a provvedere alla loro sostituzione, nell’immediato e nel medio/lungo periodo dei due medici specialisti che garantivano il funzionamento dell’ambulatorio di Otorino per determinarne la chiusura di fatto, senza alcuna comunicazione all’utenza né prima né adesso. Una situazione sconcertante, e intollerabile», conclude Morgante.