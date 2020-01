La Befana e Babbo Natale esistono a Manduria grazie al gruppo Masci

L' Epifania tutte le feste porta via. Ed è proprio così. Le feste natalizie son terminate ma raccontare ciò che è accaduto durante queste feste a Manduria, non è mai troppo tardi. Per le strade del paese infatti, in tutto il periodo natalizio, si aggiravano due figure a tutti molto conosciute. Babbo Natale prima e la Befana poi. Non è ormai più un segreto che questa persona (uomo) travestita, appartiene al gruppo M.A.S.C.I. Manduria 2 della parrocchia San Michele Arcangelo. Sempre disponibile per il prossimo ha intrapreso, diciamo così, questa strada perchè amante dei bambini, dei loro sorrisi e dei loro occhi stupiti, tanto da affermare: "quando sono con loro perdo la cognizione del tempo, potrei rimanere con loro ore ed ore e ricaricarmi di energia pura".

Soprattutto quest' anno però Babbo Natale e la Befana sono stati talmente tanto apprezzati che sono stati chiamati da scuole, famiglie o passanti per un loro intervento. Dopo la piacevole performance quasi sempre è stato donato loro un contributo in danaro che, i simpatici personaggi utilizzavano per acquistare caramelle, balocchi o calze con dolciumi, da donare ai meno fortunati. Il gruppo Masci Manduria 2 infatti, con la collaborazione del gruppo A.G.E.S.C. Maruggio 1 e, l'immancabile presenza di Babbo Natale o della Befana si sono recati all' ospedale San Giovanni Moscati a Natale e all' ospedale Città di Lecce dell' Epifania, per ri-donare a chi durante le feste era ricoverato, qualcosa di più di un sorriso! Simili iniziative non fanno che far crescere la speranza e la fiducia e insegnano che non tutta la gente è approfittatrice. Per questo babbo Natale la Befana e i gruppi scout su citati vogliono ringraziare tutti coloro che hanno fatto una donazione grande o piccola che sia stata, perchè senza la loro bontà nulla si sarebbe realizzato.

Fabiola Pizzi