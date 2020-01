Troppi bocciati alla prova, l'esperto: l'esclusione della banca dati doveva essere ben motivata

I timori della vigilia si sono verificati. Il 92 % dei primi 770 candidati del concorso pubblico indetto dal comune di Manduria non è riuscito a superare le preselezioni. Sono in 18 hanno superato il limite che era di almeno 21 risposte esatte su 30 somministrate nel test. Nessuno è riuscito a fare 30 su 30 e i primi due hanno raggiunto appena le 25 domande esatte.

Non volendo credere che il popolo dei disoccupati che ha preso parte alla prova sia così ignorante (770 ieri, 3,300 in tutto quelli che hanno presentato domanda con titolo di studio minimo il diploma con molti laureati), la diffusa défaillance si può certamente attribuire ad una impreparazione dei candidati che si sono così presentati completamente all’oscuro di ciò che gli aspettava.

Ecco perché in molti concorsi pubblici viene utilizzato il sistema della “banca dati”, vale a dire la pubblicazione preventiva della batteria di test da cui poi saranno estratti quelli da sottoporre nelle prove. In questo modo un partecipante, perlomeno, non si trova impreparato come è accaduto ieri.

La procedura della “banca dati”, tra l’altro, è anche prevista nel regolamento comunale di Manduria, solo che i responsabili degli uffici non hanno ritenuto necessaria applicarla. “Superflua e non obbligatoria”, l’ha definita la segretaria generale e responsabile delle prove concorsuali, Eugenia Mandurino rispondendo alle perplessità espressa dal portavoce del movimento “Manduria Noscia”, Cosimo Breccia.

Le perplessità espresse da Manduria Noscia per la mancata pubblicazione della banca dati nelle selezioni per il concorso indetto dal Comune di Manduria, trova l’accordo di una voce autorevole in materia di concorsi nel pubblico impiego.

E’ il caso di Leonzio Patisso, dirigente sindacale della UIL Funzione pubblica di Brindisi, esperto di contenziosi e vertenze sindacali nel pubblico impiego, già responsabile del contenzioso affari generali del comune di Oria.

«Leggendo il regolamento (quello sulle selezioni pubbliche del comune di Manduria, NdR), si capisce benissimo – scrive Patisso commentando le dichiarazioni della segretaria Mandurino - che eventuale discrezionalità (normalmente) sta nel fare o non fare il test, ma se si sceglie il test la banca dati deve essere pubblicata e non può essere che così».

Tornando ancora sul parere espresso dalla segretaria del comune Messapico, l’esperto dichiara. «Strano che la segretaria comunale non capisca che nella pubblica amministrazione se qualche decisione esce fuori dalla normalità diventa eccezionale e deve essere ampiamente motivata altrimenti si doveva scrivere nel regolamento che "La prova consiste, nello svolgimento di un test di domande a risposta multipla estratte da una banca dati di domande con indicazione delle risposte corrette eventualmente pubblicata"». Infine una «dritta» a chi non si ritiene tutelato dalla presunta regolarità delle procedure volute dall’amministrazione Messapica. «Se qualcuno vuole fare ricorso al Tar per fare annullare la procedura – afferma il sindacalista - lo può fare anche dopo aver sostenuto le prove e all'esito del concorso una volta approvata la graduatoria finale entro 60 giorni dalla pubblicazione».

Oggi e domani sono previste le selezioni degli altri candidati in lista d'attesa.