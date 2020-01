Dal Giannuzzi, via anche l’otorino

L’ospedale di Manduria perde anche l’ambulatorio di otorino che è stato chiuso senza preavviso. Dopo la chiusura del reparto di osservazione breve presso il pronto soccorso, quella precedente dell’Utic e la Pediatria e prima ancora il nido e l’ambulatorio di anatomia patologia e il ridimensionamento dell’oculistica, ora risulta chiuso anche l’ambulatorio di Otorino. © (almeno finora), tanto meno ci sono notizie in merito da parte della Asl. Evidenti i disagi dei pazienti che si sono visti privati da un giorno all’altro di tale servizio ospedaliero. Sulla chiusura dell’ambulatorio in questione abbiamo anche cercato di sapere qualcosa al Cup e dal personale ospedaliero ma nessuno è stato in grado di spiegarci se quel servizio verrà o meno riattivato.

Vista la situazione e, fino a prova contraria, si deve prendere atto che il Giannuzzi di Manduria, impianto ospedaliero che serve un’ intera provincia orientale jonica, si vede strappare un altro pezzo, sperando che,quanto meno, da parte della Regione si tenga almeno fede a quanto stabilito dalla delibera 1726 del 23/09/2019 sulla adozione del piano di riordino ospedaliero. Spesso dinanzi a previsioni e logiche legate più alla politica che alle reali esigenze territoriali, si assiste ai conseguenti risultati spesso non certo soddisfacenti. In pratica, la Salute, che fino a non moltissimi anni fa era un diritto scontato per tutti i cittadini, oggi appare come un quadro sempre più sbiadito e, a farne le spese, (senza vittimismi ma con dati alla mano), sono sempre i più deboli e quelli con meno possibilità di spostarsi per affidarsi a costose cure private.