Concorso pubblico: le selezioni falciano il 98% dei candidati

Su 770 partecipanti alle selezioni per il concorso indetto dal Comune di Manduria (15 posti di ruolo) solo in 18 ce l’hanno fatta a passare alla prova successiva. Una vera e propria ecatombe di esclusi che non hanno superato il punteggio minimo previsto che era di 21 domande esatte su 30 del test a risposta multipla.

Domani e dopodomani è prevista la prova per i restanti candidati che hanno presentato domanda per un totale di 3.300 aspiranti impiegati. A breve pubblicheremo l'elenco completo degli esclusi e dei "promossi".

Ecco i nomi degli ammessi alla selezione di oggi: Oronzo Ludovico, Marco Desantis, Clara Carmen Benedetta Miniero, Vincenzo Micera, Alessandra Mario, Costanza Ketty Racanelli, Vincenzo Nacci, Massimo Battaglino, Caterina Monaco, Giuseppe Cervellera, Manuela Scarano, Beda Pietanza, Stefano Perrucci, Roberta De Nuzzo, Simona Clemente, Addolorata Verrenti, Emilia Padalino, Stefania Ingrosso.



Scarica il PDF con l'elenco completo dei selezionati ammessi e non ammessi