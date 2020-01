Concorsi: “Il Comune dimentica di far rispettare il regolamento”

Alla vigilia della data di inizio delle selezioni, del concorsone pubblico indetto dal Comune di Manduria per la copertura di quattordici posti di impiegato di ruolo (in 3.300 hanno presentato domanda), si allunga l’ombra della irregolarità nelle procedure in atto. A farlo notare con una lettera inviata alla commissione straordinaria che governa la città Messapica e alla segretaria generale dello stesso ente, è il movimento politico «Manduria Noscia» che chiede di sospendere in autotutela e di rinviare le prove che avranno inizio domani, 8 gennaio, per concludersi venerdì prossimo. Il motivo della richiesta viene così spiegata nella missiva che porta la firma del portavoce del movimento, Cosimo Breccia. «Ad oggi – si legge - rimangono purtroppo ancora ignote e mai comunicate ai candidati, le modalità di svolgimento della prova preselettiva (numero dei quesiti presenti nel test e tempo a disposizione) nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi (risposta esatta, errata o quesito lasciato in bianco)». Un «difetto di comunicazione», lo definisce Breccia, che si somma ad un’altra mancata procedura che, se si vuole, è anche più importante delle prime due ai fini degli esiti concorsuali: la preventiva pubblicazione della cosiddetta «banca dati», vale a dire la batteria delle domande da cui vengono poi sorteggiate quelle per il test da somministrare ai candidati. Un obbligo, fa notare Breccia, previsto anche nell’apposito regolamento per la selezione pubblica del personale «che all’articolo 30 comma 2 – fa notare il leader del movimento -, «dispone che “la prova consiste, normalmente, nello svolgimento di un test di domande a risposta multipla estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con indicazione delle risposte corrette».

Questo «modus operandi», sostiene Breccia, ingenera sospetti perché si potrebbe pensare che «a tutti i candidati non sia stata data la possibilità di partire dallo stesso punto». Un atteggiamento ancora più incomprensibile, insiste il leader del movimento civico, «visto tutto quello che è accaduto a Manduria negli ultimi anni, per gli occhi puntati addosso ad un comune commissariato per infiltrazioni mafiose, viste le tante illazioni fatte sul come viene da sempre gestita la cosa pubblica a Manduria». Breccia insiste. «Ora più che mai sarebbe stato il caso di mettere a tacere qualsiasi sorta di dubbio da parte di chiunque, pubblicando per tempo la banca dati». Da qui la proposta di sospendere le prove che inizieranno domani e di rinviarle dopo aver pubblicato la banca dati così come avviene per tutti i concorsi pubblici.

Le preselezioni affidate ad una società romana, la «C&C consulenza e selezione» che ha chiesto un compenso di tredicimila euro, si terranno nell’aula magna dell’istituto Oreste Del Prete di Sava. I candidati che supereranno questa prima prova saranno successivamente esaminati da una commissione interna così composta: Maria Eugenia Mandurino, segretario comunale di Manduria con funzioni di presidente; Raffaele Salamino, funzionario dello stesso ente e Giovanni Morelli, funzionario del Comune di Alberobello.

Nazareno Dinoi