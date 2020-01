Gli evasori fanno un buco di 6 milioni nei bilanci comunali

Il piatto piange nelle casse comunali dove mancano ben sei milioni e seicentomila euro. Un vero tesoro perduto negli atti e finito nelle tasche dei contribuenti che non hanno versato le tasse locali. Il buco nelle finanze dell’ente si è accumulato negli ultimi cinque anni di esercizio finanziario a partire dal 2014. Se ne sono accorti i dipendenti della “Rti Sincon-Serphin” che gestiscono il settore tributi e finanze del comune di Manduria. I tecnici che hanno incrociato le varie banche dati, hanno smascherato 8.991 contribuenti manduriani, tra residenti e non, che non hanno mai pagato o lo hanno fatto in parte, le tasse relative all’Imu, Tari, Tosap, Icp emesse negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Poco meno di novemila evasori tra cui ci sarebbero anche numerose imprese, anche grosse, che operano con profitto nel territorio Messapico.

Gli elenchi contenenti i piccoli e grandi evasori manduriani, sono stati approvati con determina adottata ieri dal dirigente del settore. Un atto indispensabile per permettere l’emissione delle cartelle ai novemila contribuenti che avranno il tempo stabilito dalla legge per mettersi in regola ed evitare così azioni di recupero.

L’anno in cu si è evaso di più è stato il 2014 quando si è raggiunta la cifra record di circa cinque milioni di euro. L’imposta più ignorata in quell’anno è stata quella sui fabbricati (Imu) con tre milioni di euro evasi.

Più contenuta la quota evasa negli anni successivi in cui non si è mai superata la somma di 500 mila euro. Il tributo più rispettato in assoluto è quello per l’occupazione di suolo pubblico (Tosap) mentre le più evase sono l’Imu e la tassa sui rifiuti solidi urbani.