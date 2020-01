I bagnanti del 2020 andranno in bicicletta

E dopo le zone a traffico limitato con le telecamere sentinella a San Pietro in Bevagna e Torre Colimena, la prossima estate si viaggerà in bicicletta a San Pietro in Bevagna e Torre Colimena. Lo prevede il servizio di “bike sharing” deciso dal dirigente della vigilanza dell’ente, Enzo Dinoi che ha stipulato un contratto con una società specializzata nella gestione di strumenti di mobilità sostenibile. Costo: 36mila euro affidati a trattativa privata alla Bicincittà s.r.l. con sede legale a Torino.

Il sistema di bike sharing è diventato uno degli strumenti di mobilità sostenibile più diffusi e popolari degli ultimi anni e che sempre più città italiane mettono a disposizione dei propri cittadini. Si tratta, infatti, di un incentivo all’utilizzo di un mezzo decisamente pratico e green, la bicicletta, senza di fatto possederlo. Questo sistema di condivisione della bici, tramite diverse postazioni diffuse nel territorio, porta con sé non solo notevoli vantaggi ambientali, legati a un minor utilizzo dell’auto e, dunque, a un abbassamento dei valori di inquinamento atmosferico. Consente di ridurre i costi di trasporto e di aggirare il problema legato al traffico, molto sentito nelle grandi città, circolando anche duranti i blocchi imposti a causa dello smog.

La determina pubblicata ieri, non fornisce le informazioni necessarie per comprendere che tipo di servizio sarà offerto. L’atto in questione non spiega, ad esempio, se la società si occuperà solo della gestione delle stazioni di consegna e ritiro delle bici, o anche della fornitura delle due ruote e, in tal caso, quante saranno le biciclette e le stazioni stesse. L’unica informazione che si ricava dalla determina è il costo (36mila euro appunto) e che la società «si occupa di progetti di mobilità sostenibile; offre un sistema di “bike sharing” ideato, progettato e realizzato internamente (o interamente? Ndr); si occupa direttamente della progettazione esecutiva, delle installazioni, della manutenzione del servizio e delle operazioni di marketing necessarie per lo sviluppo e la promozione della mobilità sostenibile».