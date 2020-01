Nuovi seggiolini antincendio per il “Nino Dimitri”

I seggiolini sugli spalti dello stadio Nino Dimitri di Manduria non hanno la certificazione antincendio. Un problema sollevato dai vigili del fuoco che avevano chiesto la relativa certificazione. Da una ricerca effettuata, i tecnici comunali hanno scoperto che non risulta agli atti di ufficio alcuna certificazione di reazione al fuoco dei seggiolini in questione. Inoltre, sempre da una verifica eseguita dal tecnico incaricato, gli stessi non risultano essere rispondenti alle disposizioni normative in materia.

Per questi motivi il dirigente comunale, ingegnere Claudio Ferretti, ha individuato la somma necessaria per la fornitura e posa in opera di nuovi seggiolini prevedendo una spesa di 4.960 euro.