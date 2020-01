Concorsi al comune, iniziano le preselezioni

Tempi stretti per le selezioni al concorso bandito dal comune per la copertura di 14 posti di ruolo di cui nove di istruttore amministrativo categoria C e cinque posti di collaboratore amministrativo di categoria B3. Per entrambi i ruoli è prevista una riserva del 50 percento per il personale interno e di un ulteriore 30%, per la sola categoria B, riservato ai militari volontari in ferma prefissata che hanno completato il servizio senza demerito.

Il comune ha già disposto le date delle preselezioni che si terranno nei prossimi 8, 9 e 10 gennaio nei locali dell’Istituto Oreste Del Prete di Sava. Si parte mercoledì 8 gennaio con i candidati del ruolo collaboratore (5 posti) con la seguente tabella di marcia: alle ore 10 i candidati i cui cognomi sono compresi tra le lettere “Abba a Dimo»; alle ore 12,30 i cognomi da “Dina a Otto”; alle ore 15 i cognomi da “Pada a Zur”.

Il 9 e il dieci sono chiamati a selezione i candidati per i 9 posti di istruttore. Con queste regole: giorno 9 alle ore 10 i cognomi da “Abba a Cinq”; alle ore 12,30 i cognomi da “Cipo a Fitt”; alle ore 15 i cognomi da “Flor a Mell”.Giorno 10 gennaio, ore 10,00 i cognomi da “Memm a Ribb”; alle 12,30 i cognomi da “Ricc a Zurl”. I concorrenti nel cui cognome compare uno spazio o l’apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, dovranno leggere il cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo.

Per essere ammessi alla preselezione, i candidati, dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione nel giorno e ora della convocazione, dovuta anche a cause di forza maggiore, è considerata, a tutti gli effetti di legge, espressa rinuncia e non consentirà la prosecuzione delle successive prove del concorso. Per ragioni organizzative, non sarà possibile, per nessun motivo, cambiare giorno e orario di convocazione.

L’esito della preselezione sarà reso noto al termine di ciascuna sessione di prova, con la pubblicazione all’esterno della sede, di un elenco nominativo parziale, riportante il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Si ricorda che i candidati non possono introdurre in aula telefoni cellulari, smartphones, agende elettroniche, tablets e simili, auricolari, cuffie, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione, e qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla memorizzazione di informazioni ovvero alla elaborazione o trasmissione di dati, anche se spento. Durante le prove di esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.