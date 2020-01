Salviamo Casimiro - Dove si comprano le “bistecche vive”

Continua la raccolta fondi per salvare la vita a “Casimiro”, il bovino di pochi mesi destinato al macello. L’associazione manduriana “Azzurro Ionio” dell’avvocato Francesco Di Lauro, ha aperto una colletta per acquistare il vitello ricoverato in una masseria della zona e affidarlo ad una stalla sicura dove chiunque potrà andare per visitarlo e accarezzare. Per questo è stata organizzata una particolare “vendita di bistecche ancora vive” che si tiene in alcuni locali pubblici di Manduria dove è possibile acquistare la quantità desiderata di “carne che non si potrà mangiare”, recita lo slogan.

I punti vendita sono: il bar Pompigna, il bar Fluid, l’Angelè Pub. La boutique Bacucca, inoltre, sta gestendo autonomamente una riffa con l’estrazione abbinata alla ruota di Bari (estrazione del 21 gennaio) per la vincita di un maglione. La somma necessaria per salvare “Casimiro” è di mille euro. Sinora sono stati raccolti 550 euro tra cui duecento euro inviati da un benefattore del Veneto.