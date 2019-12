Fiera Pessima 2020 in tempi strettissimi

Giovedì 2 gennaio prossimo si riunirà sul comune la commissione giudicatrice della gara per l’aggiudicazione della Fiera Pessima 2020. In quella sede le uniche due ditte candidate, la “Fiere Lucane società cooperativa» di Matera e la «Ecopromotion Cooperativa sociale» di Messina,dovranno presentare la documentazione mancante così come rilevata nella seduta del 19 dicembre scorso. All’apertura delle buste i commissari scoprirono che entrambe le domande erano carenti di qualche requisito richiesto dal bando procedendo così al cosiddetto “soccorso istruttorio” che consiste in una sorte di appello che permette ai partecipanti alla gara di riparare agli errori (lievi) commessi nella stesura delle domande.

Se la stessa cosa dovesse accadere giovedì, allora la gara salterebbe per mancanza di offerte. Ad ogni modo sarà impresa ardua per la società che dovesse aggiudicarsi l’appalto organizzare tutto e bene in così poco tempo. Se tutto andrà bene, infatti, l’aggiudicazione provvisoria non potrà avvenire prima della metà del mese di gennaio. Occorrerà poi procedere all’aggiudicazione definitiva e, salvo ricorsi, l’aggiudicataria dovrà iniziare a fare i contratti dei servizi, allestimento e incombenze burocratiche. E saremo a febbraio inoltrato quando dall’inaugurazione mancherà appena un mese e per quella data bisognerà riempire gli stand di contenuti e di espositori. Dopo due anni consecutivi di fallimenti (politico-burocratici e d’impresa), la prossima 278esima edizione della Fiera Pessima di Manduria si dovrebbe tenere dal 7 al 12 marzo 2020.