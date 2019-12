Torre Saracena di Torre Colimena: la saga continua. Dopo l’intervento in extremis da parte del Comune di Manduria per puntellarla, le critiche velate ma non troppo della Soprintendente dirigente dottoressa Maria Piccarreta, espresso dopo aver visto le fotografie dell’intervento (“non hanno finito, lunedì devono completare. Non è così la procedura”, aveva detto), ci si è messo anche il maltempo a guastare l’opera incompleta. Ieri mattina vento ha fatto volare la recinzione arancione che avevano appoggiato intorno allo squarcio della torre.

Niente di grave ma, sicuramente, un intervento che non dimostra di saper reggere in un primo futuro. La speranza di tutti è che davvero oggi possano ricominciare i lavori per la risistemazione dello squarcio nell’angolo posteriore sinistro, dovuto alla mareggiata del 13 novembre. La dottoressa Piccarreta sta seguendo la vicenda anche se si trova in vacanza, ha già parlato con l’architetto della Soprintendenza e con i dirigenti del Comune di Manduria. “Andremo a controllare” ha detto “ il Comune ha l’obbligo di intervenire e preservarlo. Appena torniamo controlleremo”. Nodo al fazzoletto allora e avanti con il prossimo capitolo.

