La torre ferita, il comune si muove con qualche puntello in più (ma non basta)

Ieri mattina un furgoncino con alcuni uomini a bordo si è fermato vicino alla Torre di Colimena ed hanno cominciato a puntellarla. Certo non come il solitario benefattore ha fatto qualche giorno prima, ma usando lo stesso parametro e tecnica, lasciando anche un bastone di legno da lui posizionato. Erano gli operai inviati dal Comune di Manduria per placare momentaneamente il clamore suscitato in questi giorni attorno alla Torre Saracena. Intervento provvisorio, fanno sapere dal comune, in attesa dell'opera di consolidamento definitiva.

Certo che fa sorridere pensare che ci voleva un articolo di giornale (il nostro), un pezzo di legno posizionato da sconosciuti e una tirata d’orecchie della Soprintendenza per cominciare a capire che era arrivato il momento per mettere mano alle ferite della Torre. I conci strappati dalla forza del mare dalle mura e sparsi nelle vicinanze sono stati perlopiù recuperati (ne rimane qualcuno sotto le pale di fico che circondano la Torre) e dovrebbero venire riutilizzati per rifare l’angolo.

Forse ieri, oltre a puntellare e basta, avrebbero dovuto chiudere la "ferita” con dei teli, per metterla al sicuro dalle prossime mareggiate o dal cattivo tempo che incombe. E speriamo che non debbano passare molti giorni prima di vederla risistemata. Questo sperano e vogliono gli abitanti e i turisti tutti.

Ma le «parti in causa» cosa dicono? Dal comune fanno sapere che «i lavori sono a carico del comune ma sotto l'osservanza delle prescrizioni e indicazioni della Soprintendenza» e che «la Soprintendenza ha chiesto in ultimo un progetto che deve ottenere necessariamente il loro parere favorevole». Che tradotto in burocratese vorrebbe dire: trovare i fondi necessari, incaricare un tecnico (che potrebbe anche essere interno al comune così si risparmierebbe) per la progettazione, approvazione commissariale, parere soprintendenza, ricerca della ditta, offerta prezzi, affidamento lavori. In una piccola frase si potrebbe dire addio Torre? Speriamo proprio di no. La soprintendenza di Lecce tiene gli occhi puntati. «Andremo a controllare; il comune ha l'obbligo di intervenire e preservare il bene e ne sono capaci. Appena rientriamo (dal ponte natalizio) andremo a controllare», fa sapere in proposito la dottoressa Maria Piccarreta, soprintendente dirigente ai beni archeologici belle arti e paesaggio delle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto. Anche noi, da parte nostra, vigileremo perché tutto si compia in fretta e con competenza.

Monica Rossi