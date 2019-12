Via le casette natalizie, nei 50mila€ spesi non si trovano quelli per lasciarle sino alla befana

«Le casette natalizie sulla piazza sono state un fallimento». Ad ammetterlo sono gli stessi organizzatori delle feste dicembrine che confermano così il flop notato da tutti la cui dimostrazione plastica è stato lo sgombero delle strutture in legno che avrebbero dovuto riempire di gente la piazza principale della città. «Non avevamo soldi per lasciarle altri dici giorni», fanno sapere dal Duc, il distretto urbano del commercio composto da Confcommercio e Confesercenti che con l’amministrazione comunale e la Proloco hanno organizzato il cartellone natalizio costato ben 50mila euro.

L’unico ad essere andato bene è stato l’evento “Rossoinchiostro” diretto da Domenico Sammarco (mister Proloco) che anche questa volta con la sua associazione turistica (la Proloco, appunto) ha avuto vita facile grazie al lauto contributo comunale pari a seimila euro, oltre agli incassi degli sponsor e delle vendite (ricche, a quanto pare) di alimenti e bevande durante la serata.

La grande macchina organizzativa del Duc, Comune e soprattutto della Proloco a cui è toccata l'organizzazione delle casette, non è invece stata in grado di trovare altri cinquemila euro per prolungare la permanenza delle dieci strutture in legno per altri dieci giorni.

Ne ha fatta facile ironia il leader di Manduria Noscia che sulla pagina del movimento saluta così «l’ennesima barzelletta». Ecco come ha commentato lo sgombero Mimmo Breccia: «Manduria è avanti a giudicare dalla piazza, sgomberata dalle "casette", oggi siamo già al 7 di gennaio! Dopo il calendario gregoriano, i nostri geni della “casta” hanno redatto il “calendario manduriano”; ci vediamo il 15 giugno – chiosa Breccia - per gli Auguri di ferragosto».

Sui social l’ironia si spreca sullo stesso argomento. «Come per incanto, quest'oggi – scrive Gregorio Fragola -, le casette in legno natalizie che ospitavano piccole imprese artigianali locali sono sparite. Sì, perchè a Manduria le cose belle sono utopia. Il Natale a Manduria parte da giorno 8 dicembre fino al 26 dicembre, oltre è quasi Pasqua. Solo a Manduria!».