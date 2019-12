Differenziata: il comune dimentica i dati

Per tutto il 2019 il comune di Manduria ha “dimenticato” di comunicare all’Osservatorio regionale sui rifiuti della Regione Puglia i dati relativi alla raccolta differenziata. Cercando il comune di Manduria sul portale “Ambiente”, le caselle delle mensilità sono incredibilmente vuote. Non lo sono invece quelle degli altri comuni che mensilmente, come prevede l’apposito regolamento, comunicano diligentemente la quantità e la qualità del differenziato prodotto dai propri cittadini. Zero trasmissione anche per tutto il 2018. Un disinteresse che nella classifica dei comuni ricicloni elaborata da Legambiente la città Messapica è scomparsa.

Figura tra i 28 comuni che nel 2018 non hanno raggiunto il 10% di rifiuto differenziato o non hanno effettuato alcuna registrazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia.Una “stranezza” ignorata dai responsabili degli uffici comunali di Manduria preposti al controllo ma anche dai distratti attivisti di Legambiente Manduria affidatari, tra l’altro, del Centro di Educazione Ambientale nella chiesetta di Santa Croce nel rione archeologico Messapico.

Nazareno Dinoi