Ritorna a vivere il Mercato Coperto di Manduria

Dopo il successo dell’iniziativa dello scorso anno, si ripropone il progetto di “recupero urbano e sociale” del vecchio Mercato Coperto di Manduria, con una due-giorni di attività di animazione a cura di una grande rete di associazioni e operatori del territorio: venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2019 due giorni di attività, laboratori, concerti e degustazioni. La manifestazione prende il nome di “Piazza Coperta, atto secondo: cultura e luoghi” ed è un evento supportato dal programma “Idee in rete” del Centro Servizi per il Volontariato di Taranto con finalità di promozione del volontariato. Nelle due giornate le attività di animazione, ad accesso libero e rivolte a un pubblico di tutte le età, si svolgeranno la mattina dalle 10.30 alle 13.00, e il pomeriggio dalle 16.00 alle 24.00.

A distanza di 64 anni una imponente rete di associazioni affiancate da istituzionie operatori privati, rappresentativa del territorio, vuole riportare l’attenzione sulle esigenze della comunità e su questo luogo che è stato dimenticato per troppo tempo. Da qui nasce il progetto “Piazza Coperta, atto secondo: cultura e luoghi” , un’azione di partecipazione ed attivazione della comunità in cui soggetti pubblici e privati mettono in atto azioni e processi partecipati.

Nella Manduria di un tempo, nella memoria di molti suoi abitanti resta l’immagine e il ricordo ancora reale della Piazza Coperta come di venditadelle merciortofrutticole, alimentari e non,ma anche come luogo di incontri edi relazioni. Un luogo speciale nel tessuto urbano del centro storico, regolato da ritmi integrati con la vita quotidiana della città, e allora come oggi, rappresentativo di questo territorio. I ricordi di chi ha vissuto la Piazza, restituiscono il fervore e la dinamicità del mercato e di un forte carattere di vitalità che è scomparso con la dismissione e che dovrà essere recuperato, e che potrà essere diversamente declinato, in un progetto di rigenerazione dal basso. Il progetto di costruzione del mercato coperto di Manduria venne approvato con delibera n. 51, verbale del 17 maggio 1955,in cui si specifica che tale opera è realizzata per “esigenze della popolazione”. Il progetto è finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato Taranto, colpatrocinio del Comune di Manduria.