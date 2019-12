In via Piave cancellate le soste dello scuolabus

Non si conosce il motivo che ha spinto il comando dei vigili urbani di Manduria a far cancellare le strisce gialle per la sosta riservata allo scuolabus all’ingresso dell’istituto comprensivo Marugj-Frank che si affaccia su via Piave. Da alcuni giorni l’inaspettata cancellazione degli stalli sta creando degli insopportabili intasamenti della stretta ma trafficatissima strada sia all’ingresso che all’uscita degli studenti. Gli autisti del pullman che prima trovavano spazio negli appositi stalli, sono costretti ora a fermarsi al centro strada perché la corsia di sosta è occupata da autovetture dei genitori in attesa anche loro degli scolari.

La lunga fila che si crea, oltrea creare problemi alla circolazione bloccando anche la strada principale di via Primo Maggio, rappresenta anche un rischio per i pedoni e gli studenti stessi.