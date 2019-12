Come è stata "infilata" la Proloco nel bando Gal e cosa hanno fatto gli altri comuni

«Restaurare beni che appartengono al patrimonio storico, culturale, architettonico e riqualificare piazze e luoghi pubblici» per far parte «del Museo Diffuso delle Terre del Primitivo». Erano questi i criteri, vincolanti, si ribadisce, vincolanti, per ottenere i finanziamenti del Gal terre del Primitivo pari a un milione e 200 euro. Difficile comprendere, quindi, come abbia fatto il comune di Manduria a farsi finanziare il restauro di un vecchio stabile, quello di via Pietro Maggi, sede della Proloco, che non è una piazza e certamente non è un «patrimonio storico, culturale, architettonico» come chiedeva il bando.

Il fatto che nella graduatoria tra i dodici progetti presentati da altrettanti comuni, quello di Manduria sia arrivato penultimo, spiega forse questa stranezza che meriterebbe un approfondimento. Ma a Manduria tutto è possibile.

Difficile da comprendere, quindi, l’assegnazione di queste risorse pubbliche per intonacare e rifare gli impianti ad una vecchia e cadente proprietà comunale ad uso esclusivo e gratuito da oltre venti anni di un’associazione turistica. Ancor piú se la si confronta con gli altri progetti finanziati.

Il comune di Sava ha partecipato al bando con il progetto del palazzo Spagnolo Palma dove verrà realizzato il Museo Etnografico multimediale, Torricella con la chiesa San Marco Evangelista, Torre Santa Susanna con piazza Umberto I. E ancora: alcuni ambienti di palazzo Martini per realizzare il Museo Archeologico Medievale a Oria, il giardino di palazzo Maiorano a Lizzano; a Maruggio, opere nella chiesa della Madonna del Verde e ad Avetrana per piazza Parlatano. Infine, il giardino del palazzo Marchesale di Fragagnano, l’implementazione dei servizi del Santuario rupestre Madonna delle Grazie di San Marzano di San Giuseppe e i lavori alla ex biblioteca di Erchie. Questi sì, come ribadisce una nota ufficiale del Gal, utili ad «allargare l’utenza e i fruitori degli spazi comuni nella direzione di un turismo accessibile a tutti», così come prevede, in maniera vincolante, si ripete, «la misura A 1.2, Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle Terre del Primitivo». E a Manduria che si fa? Si ritinteggia e riammoderna, spendendo 110mila euro di risorse pubbliche, l’immobile di via Pietro Maggi che diventerà, spiega il progetto, «un Centro di informazione turistica». Non accessibile alle categorie svantaggiate petche lo stabile in questione si trova su un infelice piano rialzato alto un metro e mezzo dal piano stradale e privo di parcheggi.