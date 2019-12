Calendario della raccolta rifiuti nel periodo natalizio

Igeco, l’azienda che si occupa della raccolta della differenziata a Manduria, ha reso noto il calendario dei prelevamenti nelle prossime festività condizionati dalle disponibilità degli impianti finali di conferimento.

Martedì 24 dicembre: carta da tutte le utenze, vetro (solo da utenze non domestiche food e beverage).

Mercoledì 25 dicembre: indifferenziato da tutte le utenze, organico (solo utenze non domestiche food e beverage), cartoni (solo utenze non domestiche);

Giovedì 26 dicembre: plastica/metallo da tutte le utenze, organico (solo utenze non domestiche food e beverage);

Mercoledì 1 gennaio: indifferenziato da tutte le utenze, organico (solo utenze non domestiche food e beverage), cartoni (solo utenze non domestiche)

Lunedì 6 gennaio: indifferenziato (solo utenze non domestiche food e beverage), organico (solo utenze non domestiche food e beverage), cartoni (solo utenze non domestiche).