Nuova Proloco, il progetto del comune in fondo alla classifica del Gal

Il finanziamento di 110mila euro per la ristrutturazione della sede della Proloco (di proprietà comunale ma affidata gratis all’associazione guidata da Domenico Sammarco), ha superato di un pelo i requisiti richiesti dal bando del Gal Terre del Primitivo. Da un elenco di dodici comuni partecipanti, infatti, il progetto presentato dal comune di Manduria si è piazzato al penultimo posto con un punteggio di 52, solo due punti sopra il minimo richiesto che era di 50. Il progetto per rifare “l’ufficio nuovo” a mister Proloco, a cui va comunque il merito di aver saputo attrarre l’ingente finanziamento pubblico, non ha meritato molto, rispetto a quelli presentati dagli altri enti beneficiari.

Al primo posto con 90 punti si è piazzato il comune di Sava chiedendo i fondi per la realizzazione di un museo etnologico all’interno di un vecchio frantoio ipogeo. Di importanza “culturale e naturale” (come recitava il bando) erano anche i progetti presentati dagli altri comuni: Torre Santa Susanna (82 punti), Oria (82), Lizzano (72), Torricella (72), Maruggio (70), Fragagnano (70), San Marzano (60). La sede della Proloco di proprietà del comune si trova in un vecchio e maltenuto stabile in via Pietro Maggi, é privo di interesse storico o architettonico e tantomeno culturale o naturale.