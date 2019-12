La nuova Proloco, mai così veloci in municipio

Era l’atto che mancava per decretare il primato di velocità burocratica ed efficienza amministrativa del comune di Manduria. Con una delibera pubblicata ieri e approvata il giorno prima, la commissione straordinaria ha firmato un anticipo di 50mila euro per i lavori della nuova sede della Proloco che sarà messa a nuovo e a norma grazie a 110mila euro finanziati del Gal Terre del Primitivo (di cui parliamo a parte).

L’avevamo definita, circa un mese fa, la procedura sprint ipotizzando si trattasse di un record. E così è. In meno di tre mesi, l’efficientissima macchina amministrativa del comune di Manduria (che per la scarsezza di organico affida incarichi e servizi all’esterno), ha aderito al bando del Gal, ha fatto una ricerca di mercato per trovare un ingegnere a cui affidare l’incarico del progetto (il 27 settembre partono le lettere d’invito, il 3 ottobre si affida l’incarico all’ingegnere Cimino che 15 giorni dopo consegna tutti gli elaborati pronti per l’uso. Il 7 dicembre il Gal pubblica la graduatoria dell’ammissibilità del finanziamento ed oggi sono già disponibili i primi 50 mila euro per iniziare i lavori. Tutto l’iter è stato seguito passo passo dal presidente della Proloco Domenico Sammarco.

Nazareno Dinoi