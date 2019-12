Il vigile del fuoco ambientalista che gira il mondo in bici visita i suoi colleghi di Manduria

Ha fatto tappa a Manduria l’ex vigile del fuoco inglese, Martin Hutchinson che gira il mondo in bicicletta in difesa dell’ambiente. Come in ogni posto in cui si ferma, ha fatto visita alla caserma dei vigili del fuoco della Città Messapica dove è stato accolto con entusiasmo dai suoi ex colleghi.

L’incredibile personaggio che viene dal basso Salento e risale la Puglia per dirigersi in Sicilia, ha percorso sinora 34mila chilometri in America Latina, dal 31 maggio 2016 ad oggi – in tutta Europa–- ben 17.064. Tutti con la sua speciale bicicletta e il suo cagnolone nero, l’inseparabile amico a quattro zampe. La coppia ha un nome d’arte. Obbligato. Starsky (il cane) & Hutch, come i due poliziotti anni Settanta che sfrecciavano per le strade della California sulla loro Ford Gran Torino.

Partito dalla sua nativa Manchester nel 2006, Hutchinson gira tutti i Paesi del mondo per amplificare il suo messaggio e chiedere alla città di poter andare a raccontare la sua battaglia in difesa del pianeta anche nelle scuole: «Fino ad oggi ho raccontato la mia storia in 680 università e scuole, ma in Italia è difficile. C’è troppa burocrazia: se a Livorno qualche scuola è interessata, mi contatti sulla mia pagina Facebook che porta il mio nome».