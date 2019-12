Il Natale e le poesia con i bambini dell'istituto Don Bosco

Giovedì 18 dicembre scorso presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Manduria si è svolto il tradizionale concerto di Natale degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Don Bosco” di Manduria. L’evento è ormai un appuntamento storico della ricca proposta formativa dell’Istituto, molto atteso sia dagli utenti della scuola che dalla città, perché tramite l’esecuzione di brani natalizi conduce per mano protagonisti e pubblico nell’atmosfera delle festività ormai imminenti.

Quest’anno, poi, l’esecuzione musicale e canora è stata arricchita dalla presentazione di storie e poesie sul Natale, con l’intendimento di valorizzare il significato cristiano del Natale come cifra identitaria della cultura occidentale. “Incontro a Gesù che viene”, il titolo scelto per l’iniziativa, evidenzia come il Natale sia la festa di un incontro preparato con intenzionalità e dedizione, così come il concerto stesso, in quanto incontro tra scuola e territorio, alla cui preparazione dirigente, docenti, studenti e personale ATA dell’istituto si sono dedicati profondendo tutto il loro entusiasmo. Quindi, nella cornice suggestiva della settecentesca chiesa agostiniana dedicata a Santa Maria di Costantinopoli, davanti ad un folto pubblico caloroso, gli alunni delle classi prime hanno eseguito i brani “Tu scendi dalle stelle”, “Venite adoriamo”, “Gloria in excelsis deo”, “Astro del ciel”,”La notte di Natale” e “White Christmas”, quest’ultimo insieme alle classi terze che hanno concluso con “Happy Christmas” ed “Immagine”, pezzo cantato significativamente insieme ai loro docenti. Un gruppo di alunni delle classi prime ha, quindi, offerto al pubblico un ulteriore momento di festa con l’esecuzione strumentale di “Jingle Bells” con flauti e claviette”. Così, con storie, poesie e canti di Natale incontro a Gesù che viene gli alunni dell’IC. “Don Bosco” hanno saputo emozionare il pubblico convenuto ed hanno offerto alla comunità tutta un momento di festa per ritrovarsi insieme e scambiarsi gli auguri.