“Intoppo Pessimo”, domande incomplete: rinvio

Ancora un intoppo, «di poco conto» fanno sapere dal comune, per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento della gestione e organizzazione della Fiera Pessima 2020. Ieri mattina all’apertura delle buste delle uniche due ditte che hanno presentato domanda, nessuna era in regola. Pertanto la commissione ha proceduto con il cosiddetto “soccorso istruttorio” che consiste nel dare ulteriore tempo alle candidate di sistemare quello che non va. Sia la “Fiere Lucane società cooperativa» di Matera che la «Ecopromotion Cooperativa sociale» di Messina, quindi, avrebbero omesso del tutto o parzialmente un documento richiesto dal bando. Niente di particolarmente grave, sostengono fonti comunali, ma sufficiente a rinviare la fase iniziale di espletamento di gara.

I componenti della commissione giudicatrice composta dalla segretaria generale del comune di Manduria, Maria Eugenia Manduriano, dall’architetto Sergio Ludovico, dalla dottoressa Maria Antonietta Andriani e dal geometra Francesco Lacarbonara, sono stati costretti a rinviare tutto a data da destinarsi, comunque non meno di cinque giorni, per dare il tempo alle due imprese di integrare o correggere la documentazione presentata parzialmente o inesistente.