Netturbini senza tredicesima, disagi nella raccolta

Taranto Mittal annuncia nuovo piano industriale con investimenti pubblici per ex Ilva

ArcelorMittal annuncia che AM InvestCo ha firmato un accordo non vincolante con i Commissari Ilva nominati dal Governo che costituisce la base per continuare le trattative riguardanti un piano industriale per Ilva, incluso un investimento azionario da parte di un ente partecipato