La “maledizione” della Fiera Pessima: computer fuori uso e slitta l’apertura delle buste

L’interruzione della rete internet in tutti gli uffici comunali dovuta al danneggiamento dei server da parte del manduriano in preda ad una crisi maniacale ha impedito alla commissione di gara per la gestione e organizzazione della Fiera Pessima di aprire le buste delle uniche due ditte candidate, la «Fiere Lucane società cooperativa» di Matera e la «Ecopromotion Cooperativa sociale» di Messina. Compito questo che è stato spostato a domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 9.

Un ritardo di due giorni che farà andare ancora più in affanno le procedure successive che prevedono, nell’ordine: la verifica della regolarità delle domande presentate e il possesso dei requisiti delle due imprese, l’esame delle proposte tecniche avanzate e la valutazione dell’offerta economica prima dell’aggiudicazione provvisoria. Secondo le previsioni iniziali, tutto dovrebbe concludersi prima delle feste di Natale. Con questo primo intoppo che potrebbe far slittare tutto a gennaio, si conferma quella che viene ormai definita come la “maledizione della Pessima”.