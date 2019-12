Fiera Pessima, nessun gruppo manduriano vuole gestirla nonostante i generosi vantaggi pubblici

«Fiere Lucane società cooperativa» di Matera e la «Ecopromotion Cooperativa sociale» di Messina. Sono queste le società che si contenderanno la gestione e l’organizzazione della 278esima Fiera Pessima di Manduria in programma dal 7 al 12 marzo 2020. Questa mattina, martedì 16 dicembre, la commissione giudicatrice composta dalla segretaria generale del comune di Manduria, Maria Eugenia Manduriano, dall’architetto Sergio Ludovico, dalla dottoressa Maria Antonietta Andriani e dal geometra Francesco Lacarbonara, aprirà le buste dell’offerta tecnica. Successivamente si apriranno quelle dell’offerta economica e poi l’aggiudicazione provvisoria. Secondo i programmi del responsabile del procedimento, l’ingegnere Claudio Ferretti, dirigente dell’Area tecnica del comune, l’aggiudicazione definitiva dovrebbe avvenire prima di Natale. Così, almeno, si spera.

Alla gara, per come è stata concepita, avrebbero potuto partecipare anche associazioni o gruppi di piccole-medie imprese anche senza esperienza pregressa nel settore e con un fatturato accessibilissimo. Nonostante questo e soprattutto malgrado il generoso contributo comunale di 75mila euro che l’aggiudicatario riceverà per far fronte alle spese iniziali (nolo delle coperture), abbattendo così il rischio d’impresa, nessun soggetto del posto ha presentato richiesta lasciando ancora una volta la campionaria storica nelle mani di imprese esterne.