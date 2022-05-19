I 184 fortunati
Referendum: ecco l'elenco degli scrutatori sorteggiati a Manduria
Sorteggio pubblico in municipio
Pubblichiamo l'elenco dei 92 scrutatori effettivi e dei 92 supplenti del prossimo referendum del 12 giugno.
I nomi sono stati estratti questa mattina nella seduta pubblica avvenuta nel comune di Manduria.
I sorteggiati potranno recarsia da domani nell'ufficoo elettorla ecomunale per ritirare la nomina con la quale si dovranno presentare als eggio.
SCRUTATORI EFFETTIVI
|CAPOGROSSO
|MATTEO
|ESPOSITO
|SALVATORE
|BIASCO
|GIOVANNA
|BALDARI
|MARCO
|FISTETTO
|MARIA DOMENICA
|BARBIERI
|FRANCESCA
|PICHIERRI
|PIERA
|PRUDENZANO
|DOMENICO
|DIMITRI
|ANNA LUCIA
|SCORRANO
|VITO
|PROVVEDUTO
|CECILIA
|DISTRATIS
|CARLA
|VACCA
|GIADA
|MARTINA
|ANTONIO
|DE SANTIS
|MARIA
|PONNO
|ALESSANDRO MARIA
|SCORRANO
|SABRINA
|SANTORO
|FEDERICA
|PEZZAROSSA
|LUCIANA
|CAROPPA
|ORNELLA
|RAIMONDO
|GIULIA
|PIZZI
|COSIMA
|DIMITRI
|MARIA
|MARIGGIO'
|ANNA ELISA
|DE SANTIS
|CATERINA
|PIZZI
|ANNA
|LASERRA
|BOGDAN
|GRECO
|GREGORIO
|DINOI
|SIMONA
|SPINA
|PASQUALE
|MOCCIA
|CARMINE
|MARRA
|ATTILIO
|DINOI
|COSIMO
|LOCHI
|ANTONELLA
|LIGORIO
|COSIMO
|FRIOLO
|LOREDANA
|DILORENZO
|LUCIA
|NOTARNICOLA
|CHIARA
|GALLU'
|FRANCESCA
|MONTESARDO
|LUIGI
|DIMAGLI
|ROSA
|TATULLO
|CLAUDIA
|TEDESCO
|PIETRO LUCIO
|BALDARI
|LEONARDO
|SANSONETTI
|GIACOMO
|DIMITRI
|FABIOLA
|DE PASQUALE
|SIMONA
|DINOI
|RITA
|MINERVA
|DANIELE
|BALDARI
|NICOLA
|MARTINA
|GIUSEPPE
|DISTRATIS
|ANTONELLA
|MASSAFRA
|GIUSEPPA
|DIMONOPOLI
|PAOLA
|CAPOGROSSO
|FABRIZIO
|VACCARO
|MARIA ANGELA
|MALORGIO
|ANDREA
|PARATO
|ANTONIETTA
|PISELLO
|VANESSA
|RENNA
|COSIMA
|GIOIA
|ANNA
|DILAURO
|STEFANIA
|SAMMARCO
|CARLA
|DINOI
|CHIARA
|DIMONOPOLI
|GIOVANNI
|MAGGI
|SONIA
|MORRONE
|ANTIMO
|BALESTRA
|SERENA
|MANDURINO
|BENEDETTA
|MODEO
|MARIA GRAZIA
|GENNARI
|MAURIZIO
|MICERA
|SILVIA
|CALO'
|ROSSELLA
|ROSSOMANNO
|SALVATORE
|DIMILITO
|GIUSEPPE
|COCCIOLI
|VITO
|DELIA
|VALERIA
|DUGGENTO
|LETIZIA
|LAMARINA
|COSIMA
|DINOI
|LEONARDA
|DIMAGLIE
|PIETRO
|DADAMO
|ANTONELLA
|FRIOLO
|MARIA CHIARA
|DORIA
|ANTONELLA
|GENNARI
|ELETTRA
|SCIALPI
|JANIRA
|PISANO
|FRANCESCO
|STRANIERI
|MARGHERITA
|PIGNATARO
|ANNA GRAZIA
|CALO'
|MARIA DEI FIORI
|MANDURINO
|GIOVANNA
|MINERVA
|ANTONIO
SCRUTATORI SUPPLENTI
|LEONE
|PIETRO
|MARTINA
|SARA
|NETTI
|ANNA RITA
|DINOI
|MICHELE
|GENNARI
|FEDERICO
|ANDRISANO
|GABRIELE COSIMO
|BELLANOVA
|CHRISTIAN
|GRECO
|MICHELANGELA
|MALORGIO
|VINCENZA
|COLUCCIA
|ENRICO
|LAMUSTA
|PIERLUIGI
|SCIALPI
|MARCELLO
|SARACINO
|SIMONA
|DINOI
|DANIELA
|DISTRATIS
|GIOVANNA
|DE SANTIS
|GIUSEPPE ROSARIO
|MALORGIO
|PIETRO
|MANGIULLI
|STEFANIA IRENE
|MERO
|MIMMO
|EL SAYED
|DAIANA HANM
|ANDRISANO
|ELEONORA
|SCARANO
|ANNARITA
|GIURANNA
|RAFFAELLA
|DE SANTIS
|MICHELE
|MALORGIO
|FEDERICA
|BRUNETTI
|CHIARA
|SCORRANO
|GREGORIO
|STRANIERI
|CATERINA
|CANNARILE
|MARIA ROSARIA
|ATTANASIO
|VINCENZA
|CALO'
|LUISA
|BALDARI
|MARTINA
|ZIZZARI
|ANNA RITA
|SOLOPERTO
|ANTONIO
|PROVVEDUTO
|VALENTINA
|SIRSI
|ROSARIA ANTONIA
|AGNUSDEI
|FLORIANO
|ESPOSITO
|STEFANIA
|VESTRI
|SOLEDA
|PERRUCCI
|FEDERICA
|SPINA
|MICHELE
|GIUNCO
|ANNA LUCIA
|BRECCIA
|IMMACOLATA
|FINA
|ANASTASIA
|IUNCO
|VALENTINA
|ACQUAVIVA
|ALESSANDRO
|MERO
|MARIA GRAZIA
|SCIALPI
|MARIA PASANA
|MICELLI
|ALESSANDRA
|LEONE
|GIOVANNA LUCIA
|SARACINO
|SILVIA
|ATTANASIO
|PAOLA
|CALO'
|MARIA IMMACOLATA
|PICCINNI
|ALESSANDRO
|LOMBARDI
|MAURIZIO
|DIMILITO
|TIZIANA
|DURANTE
|LUCA
|CALO'
|CLAUDIA
|MALORGIO
|NOEMI
|DUGGENTO
|ELENA ANTONIA
|SCARANO
|FRANCESCO
|LOMBARDI
|VALENTINA
|SAMMARCO
|MARIA ANTONIETTA
|TATULLO
|GIUSEPPINA
|STRANIERI
|LUISA RITA
|MASSARI
|SARA
|BALDARI
|COTRINO
|D'ATTIS
|SILVIA
|DIMONOPOLI
|FLAVIA
|STANO
|GIUSEPPE
|RESTA
|FABRIZIO
|SIRSI
|PATRIZIA
|STANO
|MARIA ANTONETTA
|GUARINI
|ERIKA
|LOMBARDI
|TERESA
|BRESCIA
|VALENTINO
|PICHIERRI
|GRAZIANA
|PICHIERRI
|MICHELE
|SARACINO
|GIULIA
|GENNARI
|ANTONIA
|LAMUSTA
|SALVATORE
|SCIALPI
|SABRINA
|DENTICE
|PAMELA
|CARRUGGIO
|FABIOLA
|SAMMARCO
|FABIOLA
|STANO
|ALESSANDRA
|FILOGRANO
|VALERIO
|PONNO
|GIULIA
|IUNCO
|TIZIANA
|MOCCIA
|MARIANNA
|ORSOLEO
|LUIGI ANTONIO
|PAGANO
|SERENA
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