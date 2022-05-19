I 184 fortunati

Referendum: ecco l'elenco degli scrutatori sorteggiati a Manduria

Sorteggio pubblico in municipio

Locali
Manduria giovedì 19 maggio 2022
di La Redazione
Referendum, scrutatori
Referendum, scrutatori © La Voce di Manduria

Pubblichiamo l'elenco dei 92 scrutatori effettivi e dei 92 supplenti del prossimo referendum del 12 giugno.

I nomi sono stati estratti questa mattina nella seduta pubblica avvenuta nel comune di Manduria. 

I sorteggiati potranno recarsia da domani nell'ufficoo elettorla ecomunale per ritirare la nomina con la quale si dovranno presentare als eggio. 

SCRUTATORI EFFETTIVI

CAPOGROSSO MATTEO
ESPOSITO SALVATORE
BIASCO GIOVANNA
BALDARI MARCO
FISTETTO MARIA DOMENICA
BARBIERI FRANCESCA
PICHIERRI  PIERA
PRUDENZANO DOMENICO
DIMITRI ANNA LUCIA
SCORRANO VITO
PROVVEDUTO CECILIA
DISTRATIS CARLA
VACCA GIADA
MARTINA ANTONIO
DE SANTIS MARIA
PONNO ALESSANDRO MARIA
SCORRANO SABRINA
SANTORO FEDERICA
PEZZAROSSA LUCIANA
CAROPPA ORNELLA
RAIMONDO GIULIA
PIZZI COSIMA
DIMITRI MARIA
MARIGGIO' ANNA ELISA
DE SANTIS CATERINA
PIZZI ANNA
LASERRA BOGDAN
GRECO GREGORIO
DINOI SIMONA
SPINA PASQUALE
MOCCIA CARMINE
MARRA ATTILIO
DINOI COSIMO
LOCHI ANTONELLA
LIGORIO COSIMO
FRIOLO LOREDANA
DILORENZO LUCIA
NOTARNICOLA CHIARA
GALLU' FRANCESCA
MONTESARDO LUIGI
DIMAGLI ROSA
TATULLO CLAUDIA
TEDESCO PIETRO LUCIO
BALDARI LEONARDO
SANSONETTI GIACOMO
DIMITRI FABIOLA
DE PASQUALE  SIMONA
DINOI RITA
MINERVA DANIELE
BALDARI NICOLA
MARTINA GIUSEPPE
DISTRATIS ANTONELLA
MASSAFRA GIUSEPPA
DIMONOPOLI PAOLA
CAPOGROSSO FABRIZIO
VACCARO MARIA ANGELA
MALORGIO ANDREA
PARATO ANTONIETTA
PISELLO VANESSA
RENNA COSIMA
GIOIA ANNA
DILAURO STEFANIA
SAMMARCO CARLA
DINOI CHIARA
DIMONOPOLI GIOVANNI
MAGGI SONIA
MORRONE ANTIMO
BALESTRA SERENA
MANDURINO BENEDETTA
MODEO MARIA GRAZIA
GENNARI MAURIZIO
MICERA SILVIA
CALO' ROSSELLA
ROSSOMANNO SALVATORE
DIMILITO GIUSEPPE
COCCIOLI VITO
DELIA VALERIA
DUGGENTO LETIZIA
LAMARINA COSIMA
DINOI LEONARDA
DIMAGLIE PIETRO
DADAMO ANTONELLA
FRIOLO MARIA CHIARA
DORIA ANTONELLA
GENNARI ELETTRA
SCIALPI JANIRA
PISANO FRANCESCO
STRANIERI MARGHERITA
PIGNATARO  ANNA GRAZIA
CALO' MARIA DEI FIORI
MANDURINO GIOVANNA
MINERVA ANTONIO

 

SCRUTATORI SUPPLENTI

LEONE PIETRO
MARTINA SARA
NETTI ANNA RITA
DINOI MICHELE
GENNARI FEDERICO
ANDRISANO GABRIELE COSIMO
BELLANOVA CHRISTIAN
GRECO MICHELANGELA
MALORGIO VINCENZA
COLUCCIA ENRICO
LAMUSTA PIERLUIGI
SCIALPI MARCELLO
SARACINO SIMONA
DINOI DANIELA
DISTRATIS GIOVANNA
DE SANTIS GIUSEPPE ROSARIO
MALORGIO PIETRO
MANGIULLI STEFANIA IRENE
MERO MIMMO
EL SAYED  DAIANA HANM
ANDRISANO ELEONORA
SCARANO ANNARITA
GIURANNA RAFFAELLA
DE SANTIS MICHELE
MALORGIO FEDERICA
BRUNETTI CHIARA
SCORRANO GREGORIO
STRANIERI CATERINA
CANNARILE MARIA ROSARIA
ATTANASIO VINCENZA
CALO' LUISA 
BALDARI MARTINA
ZIZZARI ANNA RITA
SOLOPERTO ANTONIO
PROVVEDUTO VALENTINA
SIRSI ROSARIA ANTONIA
AGNUSDEI FLORIANO
ESPOSITO STEFANIA
VESTRI SOLEDA
PERRUCCI FEDERICA
SPINA MICHELE
GIUNCO ANNA LUCIA
BRECCIA IMMACOLATA
FINA ANASTASIA
IUNCO VALENTINA
ACQUAVIVA ALESSANDRO
MERO MARIA GRAZIA
SCIALPI MARIA PASANA
MICELLI ALESSANDRA
LEONE GIOVANNA LUCIA
SARACINO SILVIA
ATTANASIO PAOLA
CALO' MARIA IMMACOLATA
PICCINNI  ALESSANDRO
LOMBARDI MAURIZIO
DIMILITO TIZIANA
DURANTE  LUCA
CALO' CLAUDIA
MALORGIO NOEMI
DUGGENTO ELENA ANTONIA
SCARANO FRANCESCO
LOMBARDI VALENTINA
SAMMARCO MARIA ANTONIETTA
TATULLO GIUSEPPINA
STRANIERI LUISA RITA
MASSARI  SARA
BALDARI COTRINO
D'ATTIS SILVIA
DIMONOPOLI FLAVIA
STANO GIUSEPPE
RESTA FABRIZIO
SIRSI PATRIZIA
STANO MARIA ANTONETTA
GUARINI ERIKA
LOMBARDI TERESA
BRESCIA VALENTINO
PICHIERRI GRAZIANA
PICHIERRI MICHELE
SARACINO GIULIA
GENNARI ANTONIA
LAMUSTA SALVATORE
SCIALPI SABRINA
DENTICE PAMELA
CARRUGGIO FABIOLA
SAMMARCO FABIOLA
STANO ALESSANDRA
FILOGRANO VALERIO
PONNO GIULIA
IUNCO TIZIANA
MOCCIA MARIANNA
ORSOLEO LUIGI ANTONIO
PAGANO SERENA

 

 

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commenti
I commenti degli utenti
  • Marco ha scritto oggi alle 14:02 :

    Fortunati con tutte le RESPONSABILITÀ che avranno... Speriamo che non facciano DIRETTE SOCIAL su Instagram o TikTok 🧟® Rispondi a Marco

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