«Caro sindaco, la prossima volta la spazzatura la porto in municipio»

Ha raccolto in un'unica busta tutta la spazzatura differenziata prodotta dalle pulizie della sua casa al mare a San Pietro in Bevagna, l’ha caricata in macchina e se l’è portata a casa sino a Modugno in provincia di Bari dove vive. Poi ha fatto una foto della busta nel porta bagagli dell’auto per mostrarla al sindaco e l’ha inviata a La Voce di Manduria chiedendo la pubblicazione.

Così Elvira Dimitri, originaria di Manduria ma naturalizzata in provincia di Bari, ha voluto mostrare il suo dissenso per come non funziona il servizio di smaltimento dei rifiuti per chi si reca saltuariamente nella casa al mare. «Tutto questo accade ogni volta che vengo per uno o più giorni nel mio paese natale nel periodo in cui a San Pietro in Bevagna non è previsto né il ritiro porta a porta dei rifiuti e né un altro metodo per lo smaltimento dei rifiuti giornalieri; questo – aggiunge - per non essere annoverata tra gli sporcaccioni che lasciano i rifiuti ovunque».

La risoluta signora è la prova di quanto errata sia l’idea dell’amministrazione manduriana che si ostina a non assicurare un sistema di raccolta differenziata protetta, con cassonetti dedicati, per chi, come la nostra lettrice Elvira, non intende gettare il rifiuto nelle campagne come fanno tanti.

«Signor sindaco – scrive ancora Elvira -, è ora che si risolva una volta per tutte questo annoso problema che, tra le numerose problematiche che affliggono le marine di Manduria, è sicuramente il primo della graduatoria. La prossima volta – conclude - sarei tentata di venirla a trovare al Comune portando con me la spazzatura per chiederle personalmente dove lasciarla».