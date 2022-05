Concorso per laureati ma nessuno supera la prova

Abbastanza preparati per superare gli esami per la laurea, ma non abbastanza per lavorare nel comune di Manduria. E’ l’esperienza che hanno fatto i partecipanti di un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’amministrazione comunale manduriana che ha rispedito a casa tutti gli aspiranti dottori commercialisti che avevano chiesto di partecipare alle selezioni. Tutti con in tasca la laurea in economia e commercio, nessuno di loro ha ottenuto la sufficienza e così la commissione del concorso li ha tutti rimandati a settembre. Più o meno quando saranno maturati i tempi per un nuovo bando di concorso pubblico.

E’ così che il comune di Manduria non riesce a trovare dottori commercialisti all’altezza dei compiti e così, bocciati tutti i candidati di un primo concorso di ruolo per titoli ed esami, è costretto a partire dall’inizio e bandirne uno nuovo. Il posto messo a bando è quello di impiegato di categoria D1, il massimo previsto nell’organico dell’ente, da collocare nell’ufficio ragioneria. Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio o titoli equipollenti. La corsa al posto fisso ha interessato solo 31 laureati ma i partecipanti effettivi, tra esclusioni per motivi vari e rinunce, sono stati solo 16. Nessuno di loro, però, ha superato la prima prova scritta prevista nel bando che consisteva nella risposta a tre domande inerenti la materia contabile e la soluzione su domande specifiche. Ecco i quesiti sorteggiati. L’istituto dell'autotutela: il candidato illustri i presupposti e le modalità di esercizio; il candidato illustri le tipologie di variazioni di bilancio; il candidato illustri il Canone Unico Patrimoniale, soffermandosi sulla sua diversa natura rispetto ai precedenti tributi che con la sua introduzione sono stati abrogati. E il problema di risolvere: il candidato rediga l’atto di affidamento diretto del servizio di pulizia straordinaria di un immobile comunale dell’importo di 6.000 euro oltre Iva. Apparentemente semplice per gli addetti ai lavori, ma non abbastanza dal momento che nessuno dei sedici aspiranti dottori commercialisti di ruolo è stato in grado di superare con almeno la sufficienza l’ostacolo.

La commissione esaminatrice interna composta dai due esperti, Domenico Muni e Leonardo Franzoso, entrambi dottori in economia e la presidente avvocatessa Maria Antonietta Andriani, hanno esaminato le prove non trovando nessuna idoneità da passare alla prova successiva e quindi all’assunzione. Tutti respinti, undici uomini e cinque donne che se lo verranno potranno ripresentarsi al prossimo bando pubblico, questa volta studiando di più. Gli argomenti su cui prepararsi, già pubblicati nel precedente avviso di concorso, sono i seguenti: ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; contabilità pubblica; armonizzazione dei sistemi contabili; diritto amministrativo con particolare riferimento al diritto di accesso agli atti ed al procedimento amministrativo; normativa sul Testo Unico del Pubblico Impiego; conoscenza in materia di diritto tributario con particolare riguardo ai tributi locali, in particolare Imu, Tari e imposta di soggiorno, contenzioso tributario, riscossione coattiva, potestà regolamentare in materia di tributi comunali. Infine normativa in materia di appalti e contratti.

