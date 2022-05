Nuovo piano ospedaliero della Regione Puglia, Manduria fa il tris grazie al Pnrr

Nel nuovo documento programmatico del piano ospedaliero approvato dalla giunta regionale della Puglia sono previste nuove strutture sanitarie a Manduria. Alla già annunciata “casa di comunità” che dovrebbe essere ospitata nell’ex asilo Bianchetti di proprietà del comune, nella nuova programmazione delle strutture da realizzare con i finanziamento del Piano nazionale di resilienza “Missione Salute”, compaiono due nuove servizi per l’assistenza sanitaria: un ospedale di comunità (che dovrebbe essere finanziato con altre risorse) e una centrale operativa territoriale. Manduria La realizzazione delle strutture è prevista entro il 31 dicembre 2026 e la Puglia è tra le prime regioni ad avere approvato il documento.

Le Case di Comunità sono strutture polivalenti che garantiscono sia attività di cura che di prevenzione, grazie alla presenza di medici di base, specialisti, e infermieri di comunità. Gli ospedali di comunità sono strutture per ricoveri di breve durata in raccordo con l’assistenza ospedaliera e quella domiciliare, che permettono di offrire una migliore assistenza ai malati cronici che necessitano di ricoveri per terapie particolari o per quei pazienti che in seguito a una patologia acuta hanno bisogno di cure non erogabili a domicilio.

In questo modo non solo verrà offerta una migliore assistenza ai cittadini, ma si eviteranno ricoveri impropri negli ospedali. Le Centrali Operative Territoriali (COT) hanno invece un ruolo di coordinamento per la presa in carico della persona e di raccordo tra servizi sanitari e sociosanitari, oltre che di dialogo con la rete dell'emergenza-urgenza. A finanziamenti e progetti già disponibili, sarà cura della Asl individuare, insieme all’amministrazione comunale manduriana, i luoghi migliori dove istituire questi servizi di assistenza.