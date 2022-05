Come evitare le strisce blu: anticipazione dell'estate nelle marine di Manduria

Fatta la legge trovato l’inganno. Guardando la foto di una strada delle marine manduriane è più che mai valido l’antico detto. Un’anticipazione, forse, di quello che potrebbe accadere quando partirà il servizio di sosta a pagamento a San Pietro in Bevagna, Specchiarica e Torre Colimena: lato con divieto libero e fila di auto in sosta sulla sponda opposta (all'ombra).

In teoria non multabili se non contestando la sosta sulla sinistra, ma se la strada è su un unico senso di marcia anche questa contestazione sarebbe da vedere.

Insomma, se l’inizio è questo, avranno un bel da fare gli ausiliari del traffico che tra qualche mese gireranno con il gilè giallo in cerca di trasgressori delle strisce blu.